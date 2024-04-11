В селе Бурятии ударились в панику из-за слухов о закрытии инфекционного отделения ЦРБ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Люди решили, что это делают из экономии



В Баргузине забили тревогу из-за слухов о закрытии инфекционного отделения центральной районной больницы. Местные жители поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», в чём причина такого решения.



- Опять экономия денежных средств? Не за горами – сезон клещей и отравлений. Да мало ли что может произойти! – негодуют сельчане.



В Минздраве Бурятии на это заявили, что сейчас отделение работает в круглосуточном режиме.



- При отсутствии пациентов работники переводятся в режим экстренности и дежурства на дому, – отметили в ведомстве.



