Люди решили, что это делают из экономии
В Баргузине забили тревогу из-за слухов о закрытии инфекционного отделения центральной районной больницы. Местные жители поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», в чём причина такого решения.
- Опять экономия денежных средств? Не за горами – сезон клещей и отравлений. Да мало ли что может произойти! – негодуют сельчане.
В Минздраве Бурятии на это заявили, что сейчас отделение работает в круглосуточном режиме.
- При отсутствии пациентов работники переводятся в режим экстренности и дежурства на дому, – отметили в ведомстве.
В селе Бурятии ударились в панику из-за слухов о закрытии инфекционного отделения ЦРБ
Общество, Фото:
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Люди решили, что это делают из экономии
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