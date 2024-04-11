У родителей просят согласие на обработку их аккаунтов
Жители Кабанского района Бурятии рассказали, что школьные учителя запрашивают у них согласие на обработку персональных данных в аккаунтах детей в соцсетях. И поинтересовались в группе «Кабанск-инфо. 24/7», для чего это нужно и можно ли такое согласие не давать.
- К тому же нужно указать паспортные данные родителей и свидетельство о рождении ребёнка, – отмечают сельчане.
Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов пояснил: согласия на обработку персональных данных собирают по поручению Минобрнауки РБ. За несовершеннолетними намерены следить в Интернете.
- Специалисты отдела информационной безопасности будут осуществлять мониторинг социальных сетей для выявления случаев вовлечения подростков в противоправную деятельность и призывов к совершению действий, угрожающих их жизни и здоровью, – подчеркнул Власов.
В районе Бурятии за школьниками устроят слежку в соцсетях
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