В столице Бурятии прошла профилактическая акция
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию в поддержку безопасности пешеходов. Автомобилистов призвали к внимательности при проезде пешеходных переходов.
- Мероприятие прошло на одной из магистральных улиц столицы республики. Чтобы привлечь внимание участников движения, педагоги и школьники взяли в руки плакат с призывом «Водитель – пропусти пешехода», - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
Водителям напомнили о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам и приоритете в движении пешеходов. Пеших участников дорожного движения полицейские призвали перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности своих действий, а также носить световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.
- Водителям организаторы акции напомнили о мерах административной ответственности, возможных последствиях для жизни и здоровья пешехода в случае ДТП. «Помните, что у пешеходов нет подушек безопасности и они могут получить тяжёлые травмы, - разъясняли автоинспекторы.
В Улан-Удэ водителям напомнили о пешеходах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Разработка будет полезна фермерам
Сельчане утверждают, что из-за оставленной кучи всю зиму и уже весну неудобно ездить
Количество обращений увеличилось по сравнению с данными февраля
Ветер разгуляется до 15 м/с
Награды достались детям и их наставникам
В республике продолжается мероприятие «Автобус
В воздушном пункте пропуска провели учения
«Весна продолжается», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
Лучшие рисунками разместят на противопожарных аншлагах
Они внезапно исчезли с перекрёстка в Кяхте
Горожане принесли свои приборы в Росстандарт
Фёдор Леонтьевич Плюснин более 40 лет проработал главным бухгалтером
Здание готово почти на 90%
Мальчики теперь живут в Мухоршибирском районе
Они посетили суд с экскурсией