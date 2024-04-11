В Улан-Удэ водителям напомнили о пешеходах

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В столице Бурятии прошла профилактическая акция



В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию в поддержку безопасности пешеходов. Автомобилистов призвали к внимательности при проезде пешеходных переходов.



- Мероприятие прошло на одной из магистральных улиц столицы республики. Чтобы привлечь внимание участников движения, педагоги и школьники взяли в руки плакат с призывом «Водитель – пропусти пешехода», - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.



Водителям напомнили о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам и приоритете в движении пешеходов. Пеших участников дорожного движения полицейские призвали перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности своих действий, а также носить световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.



- Водителям организаторы акции напомнили о мерах административной ответственности, возможных последствиях для жизни и здоровья пешехода в случае ДТП. «Помните, что у пешеходов нет подушек безопасности и они могут получить тяжёлые травмы, - разъясняли автоинспекторы.

