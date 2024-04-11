Ветер разгуляется до 15 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 11 апреля, по республике переменная облачность, местами дождь и мокрый снега, по юго-западу возможны грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 10-15 м/с. Температура днём +11,+16, местами +2,+7.
В Улан-Удэ сегодня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём+12,+14.
В Бурятии местами дождливо
Общество, Фото:
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