В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Облаву на собак устроят в «Металлисте» и «Пищевике»



11 апреля в СНТ «Металлист» и ТСН «Пищевик» состоится рейд по собакам, сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.



Во время рейда проверят порядок содержания домашних собак, а также отловят безнадзорных животных.



Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 89021689983



Также будет работать мобильный пункт, где можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей. Он будет работать по адресу: СНТ «Пищевик», 9-й проезд, 189г с 10:00 до 16:00



- Приводите своих питомцев! – призывают в районной администрации.

