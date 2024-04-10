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В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд

В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Облаву на собак устроят в «Металлисте» и «Пищевике»

11 апреля в СНТ «Металлист» и ТСН «Пищевик» состоится рейд по собакам, сообщает администрация Октябрьского района Улан-Удэ.

Во время рейда проверят порядок содержания домашних собак, а также отловят безнадзорных животных.

Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 89021689983

Также будет работать мобильный пункт, где можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей. Он будет работать по адресу: СНТ «Пищевик», 9-й проезд, 189г с 10:00 до 16:00

- Приводите своих питомцев! – призывают в районной администрации. 
собаки

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