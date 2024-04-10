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В Бурятии проверили дом для сирот

В Бурятии проверили дом для сирот
Общество,  Фото:Администрация МО "Мухоршибирский район"
Новостройка ещё не введена в эксплуатацию

В селе Мухоршибирь ждёт ввода в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для детей-сирот.

8 апреля глава района Владимир Молчанов провёл рабочую встречу с Марией Башитовой, руководителем застройщика АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» и представителями подрядной организации ООО «Бархан» Вячеславом Николаевым и Романом Вихор. В ходе встречи обсудили вопросы о передаче документов на объект и устранении замечаний по благоустройству территорий.


На объект выехали первый заместитель руководителя администрации МО «Мухоршибирский район» Олег Кожевин и заместитель по социальным вопросам Ирина Фетисова.

- Дом на 36 квартир для детей-сирот готов к эксплуатации, но приёма объекта муниципалитетом ещё не проводилось. Сейчас с установлением сухой, тёплой погоды идут работы по благоустройству прилегающей территории. Застройщику и подрядчику представлен ряд недочётов, по устранению которых будут проведены работы», - прокомментировал Олег Кожевин.


- Обошли квартиры, посмотрели на наличие всех комплектующих, квартиры готовы. В мае месяце будет проведён розыгрыш ключей и пройдёт собрание с будущими жильцами по правилам проживания и эксплуатации сантехнического оборудования. Затем ребятам нужно будет не забыть заключить договора с коммунальными службами и управляющей компанией, - продолжила Ирина Фетисова.

Следующая контрольная комиссия назначена на 24-25 апреля.

строительство дети-сироты

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