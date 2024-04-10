Старшеклассники Улан-Удэ побывали в суде

Общество, Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Бурятии

Они посетили суд с экскурсией



Учащиеся одиннадцатых классов улан-удэнской средней школы №42 в сопровождении классных руководителей посетили Железнодорожный районный суд. Ребята ознакомились с историей самого большого районного суда в республике, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Бурятии.



Дети побывали в приёмной суда, отделах, обеспечивающих судопроизводство в суде, зале судебных заседаний, где проводятся процессы по уголовным делам, зале, оборудованном системой видеоконференц связь, а также архивные помещения суда, где на обозрение учащихся были представлены гражданские и уголовные дела 1980-1984 г.



Председатель Железнодорожного районного суда Александр Ралков рассказал о судебной системе, о предъявляемых требованиях к судье и государственным гражданским служащим, а также о возможности поступления в высшие учебные заведения для получения специальности и возможном дальнейшем трудоустройстве в органы судебной системы.



Кроме того, провели беседу о необходимости соблюдения действующего закона, об уголовной ответственности несовершеннолетних. В ходе беседы председатель акцентировал внимание, что при выборе профессии наличие судимости или сведений о привлечении к уголовной ответственности может серьёзным образом повлиять на карьеру и судьбы в целом.



Заместитель председателя суда по гражданским делам Марина Кудряшова провела разъяснительную беседу об административной ответственности за правонарушения, рассказала об участниках гражданского и административного судопроизводства.



По словам организаторов, экскурсия получилась насыщенной и интересной. Ребята поблагодарили за встречу и пожелали работникам суда успехов в их профессиональной деятельности.

