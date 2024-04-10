Они посетили суд с экскурсией
Учащиеся одиннадцатых классов улан-удэнской средней школы №42 в сопровождении классных руководителей посетили Железнодорожный районный суд. Ребята ознакомились с историей самого большого районного суда в республике, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Бурятии.
Дети побывали в приёмной суда, отделах, обеспечивающих судопроизводство в суде, зале судебных заседаний, где проводятся процессы по уголовным делам, зале, оборудованном системой видеоконференц связь, а также архивные помещения суда, где на обозрение учащихся были представлены гражданские и уголовные дела 1980-1984 г.
Председатель Железнодорожного районного суда Александр Ралков рассказал о судебной системе, о предъявляемых требованиях к судье и государственным гражданским служащим, а также о возможности поступления в высшие учебные заведения для получения специальности и возможном дальнейшем трудоустройстве в органы судебной системы.
Кроме того, провели беседу о необходимости соблюдения действующего закона, об уголовной ответственности несовершеннолетних. В ходе беседы председатель акцентировал внимание, что при выборе профессии наличие судимости или сведений о привлечении к уголовной ответственности может серьёзным образом повлиять на карьеру и судьбы в целом.
Заместитель председателя суда по гражданским делам Марина Кудряшова провела разъяснительную беседу об административной ответственности за правонарушения, рассказала об участниках гражданского и административного судопроизводства.
По словам организаторов, экскурсия получилась насыщенной и интересной. Ребята поблагодарили за встречу и пожелали работникам суда успехов в их профессиональной деятельности.
Старшеклассники Улан-Удэ побывали в суде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие прошло в рамках месячника чистоты
Новостройка ещё не введена в эксплуатацию
Облаву на собак устроят в «Металлисте» и «Пищевике»
Увековечили память о Максиме Концове и Жаргале Гомбоеве
За жестокость к педагогам хотят наказывать
Родители оскорблённых ребят пригрозили дойти до Минздрава России
Они не занимаются воспитанием ребятишек
Проект закона внесут на рассмотрение Народного Хурала
Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Сила в правде». ФОТО
Дмитрий Михайлович Бобровский ушёл на фронт в 17 лет
Выставка длилась пять часов. ФОТО
Дорога туда превратилась в настоящий квест
В МВД посоветовали встречать их из школы
Они уберегли пенсионерок от перевода денег мошенникам
А за нормальной людям предложили самим ходить на озеро