10 апреля

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В Бурятии готовят к открытию детсад за 200 млн рублей

В Бурятии готовят к открытию детсад за 200 млн рублей
Общество,  Фото:УКС Бурятии
Здание готово почти на 90%

B посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии возвели детский сад для сотни ребятишек. Готовность здания составляет почти 90%, и на сегодня специалисты подрядной организации ведут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.


Осмотрел объект и обсудил ход работ на заключительной стадии строительства начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

- В ходе осмотра объекта были выявлены недочёты, которые подрядчик обязуется устранить. В частности, необходимо исправить внутреннюю отделку в некоторых помещениях. Подрядчик уже получил перечень замечаний в свой адрес и обещает их исправить в кратчайшие сроки, - отметил Анатолий Урбанов.

Новый детский сад рассчитан на 100 детей. Двухэтажное здание состоит из четырёх групп. По проекту для каждой группы предусмотрено две большие комнаты: спальня и игровая, а также свои раздевалка, туалет и зона для питания. Для досуга детей в саду будут работать спортзал и музыкальный класс. Детсад, стоимостью более 200 миллионов рублей, планируют запустить в эксплуатацию уже в этом году, сообщили в управление капстроительства Бурятии.

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