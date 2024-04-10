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В Бурятии наступил уникальный день трёх Драконов

В Бурятии наступил уникальный день трёх Драконов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лидер российских буддистов рассказал, почему все побаиваются символ 2024 года

Весь этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. Символ 2024-го вступил в свои права в первый день Сагаалгана, 10 февраля. А спустя два месяца, 10 апреля, наступил уникальный день трёх Драконов. Об этом рассказал председатель Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Поздравляю с годом Дракона, месяцем Дракона и днём Дракона, – написал Хамбо Лама в своём telegram-канале.

Второй месяц весны, согласно восточному гороскопу, проходит под влиянием Земляного Дракона, а 10 апреля считается днём Деревянного Дракона и является дубликатом года. 

Кстати, по словам Хамбо Ламы, люди всей земли этот знак знают и побаиваются его.

- Это же не обезьяна, чтоб держать в зоопарке, – подчеркнул Дамба Аюшеев. – Потому что Дракон переселил людей из планеты Анавад на Землю.

Вместе с тем в астрологии 10 апреля ознаменовано противоречивым аспектом – соединением Марса и Сатурна. Оно считается одним из наиболее сложных астрологических сочетаний. В этот день нужно проявлять осмотрительность и внимательно относиться к своим действиям и решениям.
буддизм Сангха

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