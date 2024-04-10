Горожане принесли свои приборы в Росстандарт
В Бурятии завершилась акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке тонометров. В дни акции, с 7 по 9 апреля, специалисты ФБУ «Бурятский ЦСМ» проверили точность 235 тонометров горожан. Большинство приборов получили наклейку «Я точный», поскольку работают корректно.
Неисправными оказались 20 тонометров, то есть 8,5 % из всех проверенных. Среди основных причин браковки – превышение допустимой погрешности в измерениях, выход из строя манжеты и брак компрессора.
- В этом году в завершающий день акции метрологи Бурятского ЦСМ провели приём граждан с выездом в один из отдалённых районов Улан-Удэ, - посёлок Восточный. Площадку для проведения акции предоставила городская больница № 4. Жители посёлка с благодарностью отнеслись к мероприятию и, надо отметить, что именно в этот день специалисты ЦСМ проверили больше всего тонометров, - сообщает ФБУ «Бурятский ЦСМ».
Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченная к празднованию Всемирного дня здоровья, ежегодно проводится с 2018 года и с каждым годом на неё растёт спрос. Поэтому в Бурятии с 2023 года проводят дополнительную подобную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека.
В Улан-Удэ проверили точность тонометров
Общество, Фото:
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