10 апреля

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В Бурятии прошёл конкурс рисунков «Защитим лес от пожара!»

В Бурятии прошёл конкурс рисунков «Защитим лес от пожара!»
Общество,  Фото:РАЛХ
Лучшие рисунками разместят на противопожарных аншлагах

В Муйском районе Бурятии подвели итоги ежегодного районного конкурса детских рисунков «Защитим лес от пожара!». Мероприятие третий год подряд проводят Муйский лесхоз и центр дополнительного образования детей «Созвездие».

- Конкурс помогает привлечение внимание населения к проблеме пожаров в лесах, которые чаще всего происходят именно по вине человека при не соблюдении элементарных правил пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Рисунки, занявшие I места, будут размещены на информационных противопожарных аншлагах на территории Муйского района. Все участники конкурса награждены грамотами, дети, занявшие призовые места грамотами и ценными призами.
лес дети

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