Награды достались детям и их наставникам
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» состоялась II республиканская олимпиада по байкаловедению «Юные исследователи – будущее Байкала». В 2024 году участниками стали более 500 школьников из 50 образовательных учреждений Бурятии.
- Со своей стороны мы вновь подготовили видеовопросы о «Заповедном Подлеморье» и поприсутствовали на очном этапе. Ежегодно организаторы готовят для ребят большое количество заданий с самыми разнообразными экспонатами: черепами, рогами, шкурами, грибами, семенами и гербариями, личинками, голосами птиц и геологическими породами… Все это даёт ребятам возможность окунуться в мир настоящей природы и стать настоящим исследователем Байкала. В очередной раз мы убедились, как многогранна природа Байкальского региона и как прекрасны и любознательны его жители! – сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Заслуженные награды, в том числе и от «Заповедного Подлеморья», получили и дети, и их руководители.
В олимпиаде по байкаловедению участвовали более 500 школьников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Награды достались детям и их наставникам
В республике продолжается мероприятие «Автобус
В воздушном пункте пропуска провели учения
«Весна продолжается», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
Лучшие рисунками разместят на противопожарных аншлагах
Они внезапно исчезли с перекрёстка в Кяхте
Горожане принесли свои приборы в Росстандарт
Фёдор Леонтьевич Плюснин более 40 лет проработал главным бухгалтером
Здание готово почти на 90%
Мальчики теперь живут в Мухоршибирском районе
Они посетили суд с экскурсией
Мероприятие прошло в рамках месячника чистоты
Новостройка ещё не введена в эксплуатацию
Неравнодушная жительница республики собирает и отправляет посылки на спецоперацию
Облаву на собак устроят в «Металлисте» и «Пищевике»