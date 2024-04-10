В пригороде Улан-Удэ проверили автобусы

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В республике продолжается мероприятие «Автобус



В Иволгинском районе Бурятии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции уделили дополнительное внимание водителям общественного транспорта.



- При надзоре за дорожным движением силы автоинспекторов направлены на более тщательную проверку соответствия автобусов требованиям безопасности - соответствия конструкции транспортного средства, исправности рулевого управления и тормозной системы, наличия и функционирования аварийных выходов, выявления неправомерных изменений конструкции транспортных средств, а именно: изменений компоновки салона, количества пассажирских сидений и установки дополнительного оборудования, - сообщает Госавтоинспекция Бурятии.



Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделили школьным автобусам, осуществляющим перевозку детей в образовательные организации.



Пассажирам полицейские напомнили о соблюдении правил безопасности в транспорте и контроле за соблюдением ПДД водителями автобусов. Также их предупредили, что они сами могут сообщить в полицию о нарушениях со стороны водителей автобусов.

