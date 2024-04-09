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Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель

Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Он также рассказал осуждённым о пагубных зависимостях

Колонию №8 посетил клирик храма святителя Николая Чудотворца города Улан-Удэ иерей Виктор Трофимов.

- Священнослужитель провёл профилактическую беседу с осуждёнными на тему противоправных действий среди осуждённых в исправительных учреждениях, а также прочитал лекцию о ценностях и достоинствах человеческой жизни, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Кроме того, с осуждёнными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, провели занятие в форме групповой дискуссии с привлечением психолога.
УФСИН религия

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