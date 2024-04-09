Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Он также рассказал осуждённым о пагубных зависимостях



Колонию №8 посетил клирик храма святителя Николая Чудотворца города Улан-Удэ иерей Виктор Трофимов.



- Священнослужитель провёл профилактическую беседу с осуждёнными на тему противоправных действий среди осуждённых в исправительных учреждениях, а также прочитал лекцию о ценностях и достоинствах человеческой жизни, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Кроме того, с осуждёнными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, провели занятие в форме групповой дискуссии с привлечением психолога.

