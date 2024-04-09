Мусорные контейнеры в Бурятии защитили от коров и собак







В мае 2024 года начнутся работы по строительству контейнерных площадок.



Местных жителей призывают совместными усилиями сделать село чистым и комфортным для проживания.

В мае 2024 года начнутся работы по строительству контейнерных площадок.Местных жителей призывают совместными усилиями сделать село чистым и комфортным для проживания.





В джидинском селе Петропавловка изготовили крышки для контейнеров, расположенных возле многоквартирных домов. Это сделано для того, чтобы животные не растаскивали мусор.- Настоятельно просим жильцов МКД закрывать крышки после сброса мусора, дабы предотвратить попадание отходов из контейнера на площадку его накопления и растаскивание мусора собаками и коровами! ️Накопление ТКО допускается исключительно в контейнерах. Не допускается накопление ТКО около контейнеров и на прилегающей территории! – отметили в СП «Петропавловское».