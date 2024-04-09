Мусорные контейнеры в Бурятии защитили от коров и собак

Жильцов дома просят закрывать контейнеры крышками
В джидинском селе Петропавловка изготовили крышки для контейнеров, расположенных возле многоквартирных домов. Это сделано для того, чтобы животные не растаскивали мусор.
- Настоятельно просим жильцов МКД закрывать крышки после сброса мусора, дабы предотвратить попадание отходов из контейнера на площадку его накопления и растаскивание мусора собаками и коровами! ️Накопление ТКО допускается исключительно в контейнерах. Не допускается накопление ТКО около контейнеров и на прилегающей территории! – отметили в СП «Петропавловское».
В мае 2024 года начнутся работы по строительству контейнерных площадок.
Местных жителей призывают совместными усилиями сделать село чистым и комфортным для проживания.
Они стартуют с середины апреля
Жильцов дома просят закрывать контейнеры крышками
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