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В уголовно-исполнительной инспекции в Бурятии состоялся День открытых дверей

В уголовно-исполнительной инспекции в Бурятии состоялся День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Людям рассказали о постановке на учёт в центр занятости населения

В Тарбагатайском районе Бурятии в филиале уголовно-исполнительной инспекции состоялся День открытых дверей для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

Участие в мероприятии приняли представители отдела социальной защиты населения Тарбагатайского района и сотрудники районного центра занятости населения.

- В ходе мероприятия осуждённым доведена информация по постановке на учёт в ЦЗН через портал «Работа в России», о получении профессионального образования, также с участниками обсуждены вопросы, возникающие при оформлении социальных выплат, пособий и т.п., - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В завершение присутствующим рассказали об оказании помощи в социальной реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации.
УФСИН

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