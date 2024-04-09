В уголовно-исполнительной инспекции в Бурятии состоялся День открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Людям рассказали о постановке на учёт в центр занятости населения



В Тарбагатайском районе Бурятии в филиале уголовно-исполнительной инспекции состоялся День открытых дверей для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.



Участие в мероприятии приняли представители отдела социальной защиты населения Тарбагатайского района и сотрудники районного центра занятости населения.



- В ходе мероприятия осуждённым доведена информация по постановке на учёт в ЦЗН через портал «Работа в России», о получении профессионального образования, также с участниками обсуждены вопросы, возникающие при оформлении социальных выплат, пособий и т.п., - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В завершение присутствующим рассказали об оказании помощи в социальной реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации.

