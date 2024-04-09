Пассажиры, сидящие позади, зачастую пренебрегают ремнём безопасности
В Кяхтинском районе Бурятии автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности». Сотрудники ГИБДД напомнили водителям об ответственности за жизнь и здоровье пассажиров.
Полицейские призвали автомобилистов контролировать использование ремней безопасности всеми пассажирами транспорта.
- Зачастую пристёгиваются только водитель и впереди сидящий пассажир, однако в аварийной ситуации или ДТП не пристёгнутые пассажиры могут как сами получить тяжёлые травмы, так и причинить вред другим, - напомнили стражи порядка.
Отдельное внимание полицейские уделили вопросу безопасности юных пассажиров. Взрослых попросили перевозить детей, используя автокресла и детские удерживающие устройства с учётом возраста и веса ребёнка. Мамам и папам рекомендовали с самого раннего возраста приучать ребёнка к соблюдению ПДД в транспорте.
В Бурятии водителям напомнили о ремнях безопасности
Общество, Фото:
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