Они стартуют с середины апреля
Внутренние авиаперелёты по местным маршрутам будут восстановлены с 16 апреля – подписан приказ РСТ об установлении тарифов на перевозки и договор на транспортное обслуживание. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 8 апреля рассказал вице-премьер Алексей Гончаров.
- Мы подписали договор на транспортное обслуживание и соглашение на предоставление субсидий с авиакомпанией «Аэросервис». Будут обслуживаться маршруты в сёла Усть-Каренга, Усугли, Тунгокочен, Юмурчен, Кыкер, Красный Яр, Кыра, Красный Чикой, Менза. Перелёты начнутся с 16 апреля 2024 года. 5 апреля мы подписали приказ РСТ «Об установлении тарифов на перевозки, - отметил Алексей Гончаров.
Кроме того, он добавил, что по трём маршрутам в Краснокаменск, Красный Чикой, Газимурский Завод заключение контракта запланировано на 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье возобновят внутренние авиаперелёты
Общество, Фото:
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