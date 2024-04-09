В Забайкалье возобновят внутренние авиаперелёты

Они стартуют с середины апреля



Внутренние авиаперелёты по местным маршрутам будут восстановлены с 16 апреля – подписан приказ РСТ об установлении тарифов на перевозки и договор на транспортное обслуживание. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 8 апреля рассказал вице-премьер Алексей Гончаров.



- Мы подписали договор на транспортное обслуживание и соглашение на предоставление субсидий с авиакомпанией «Аэросервис». Будут обслуживаться маршруты в сёла Усть-Каренга, Усугли, Тунгокочен, Юмурчен, Кыкер, Красный Яр, Кыра, Красный Чикой, Менза. Перелёты начнутся с 16 апреля 2024 года. 5 апреля мы подписали приказ РСТ «Об установлении тарифов на перевозки, - отметил Алексей Гончаров.



Кроме того, он добавил, что по трём маршрутам в Краснокаменск, Красный Чикой, Газимурский Завод заключение контракта запланировано на 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

