В улан-удэнском парке установят геокупол

За него проголосовали по программе «Народный бюджет»



В парке имени Жанаева в Улан-Удэ появится геокупол. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил депутат Александр Мельников.



- На нашем округе будет установлен геокупол в парке имени Жанаева. Наша совместная работа по благоустройству парка продолжается, — написал депутат.



Геокупол появится благодаря выбору жителей, которые голосовали за объекты благоустройства на округе по программе «Народный бюджет» и выбрали такой интересный объект, как геокупол, отметили в пресс-службе горсовета.



Геодезический купол (геокупол) — это сферическое архитектурное сооружение. Благодаря отсутствию внутренних колонн и опорных стен, можно свободно распланировать внутренние зоны помещения.



