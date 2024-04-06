За него проголосовали по программе «Народный бюджет»
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ появится геокупол. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил депутат Александр Мельников.
- На нашем округе будет установлен геокупол в парке имени Жанаева. Наша совместная работа по благоустройству парка продолжается, — написал депутат.
Геокупол появится благодаря выбору жителей, которые голосовали за объекты благоустройства на округе по программе «Народный бюджет» и выбрали такой интересный объект, как геокупол, отметили в пресс-службе горсовета.
Геодезический купол (геокупол) — это сферическое архитектурное сооружение. Благодаря отсутствию внутренних колонн и опорных стен, можно свободно распланировать внутренние зоны помещения.
В улан-удэнском парке установят геокупол
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