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Гиревики Мухоршибирского района Бурятии померились силой

Гиревики Мухоршибирского района Бурятии померились силой
Общество,  Фото:администрация Мухоршибирского района
Участников наградили медалями

Гиревики Мухоршибирского района померились силой. Лично-командное первенство района по гиревому спорту среди сельских поселений, организаций и предприятий райна прошло в поселении «Тугнуйское».

По итогам результатов соревнований первое место заняла команда посёлка Саган-Нур, второе досталось силачам из Холонхоя, третье – команде Тугнуй-Бом.

Всё участники были награждены медалями, грамотами, денежным вознаграждением.

- Желаем нашим атлетам сохранять силу духа и покорять новые спортивные вершины!!! – отметили в администрации Мухоршибирского района. 
гиревой спорт

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