Пришли более 60 человек
В Бурятии начались курсы повышения квалификации для гидов по теме «Иволгинский дацан как третья резиденция Пандито Хамбо Лам».
В этом году на обучение пришли более 60 человек. В дацане это число назвали рекордным. Среди участников курсов – не только гиды из Бурятии, но и группа из Иркутской области, а также один человек из Москвы.
Курсы ведут преподаватель Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева Ананда Догдонов. Завтра занятие проведёт руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Курсы продлятся до 7 апреля. В этом году они посвящены 260-летию института Пандито Хамбо Лам, в связи с чем большое внимание уделено становлению института глав буддистов России. Также участники курсов получат информацию по истории российского буддизма, трёх резиденциях Пандито Хамбо Лам, дуганам, сумэ, зданиям и музее Иволгинского дацана, а также о XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлове.
Кроме того, перед открытием в сентябре 2024 года нового Согчен дугана специально для участников курсов проведут экскурсию по нему.
Экскурсии на территории Иволгинского дацана могут проводить только аккредитованные экскурсоводы. Группы в сопровождении неаккредитованного гида на территорию не допускаются.
Аккредитация выдаётся на два года.
Курсы гидов по Иволгинскому дацану оказались очень популярными
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