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В Улан-Удэ при облаве поймали четыре бродячих собаки

В Улан-Удэ при облаве поймали четыре бродячих собаки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их отловили на Левобережье

В минувший четверг, 4 апреля, в микрорайоне Исток на Левобережье устроили очередной «собачий» рейд. Там отлавливали беспризорных животных. Кроме того, специальные мобильные бригады проверили, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.

У здания бывшей амбулатории на улице Природная, 41 (клуб «Добрый волшебник») развернули ветеринарный пункт, где все желающие могли бесплатно привить собак от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип.

В итоге в Истоке поймали четырёх беспризорных псов. Пять домашних собак вакцинировали и двух поставили на учёт. Всего сотрудники администрации Советского района обошли 124 домовладения и провели 12 профилактических бесед. За нарушение правил выгула и содержания четвероногих составили три протокола.
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