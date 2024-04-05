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В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников

В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан

В Улан-Удэ, на базе специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой прошла внеплановая учебно-практическая тренировка по эвакуации маломобильных граждан и действиям персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед началом тренировки был дополнительно проведён инструктаж с работниками по правилам и порядку действий в случае возникновения ЧС.

- Мы смоделировали ситуацию следующим образом. Для привлечения большего количества человек было решено провести практическую эвакуацию в период работы парикмахеров. Для всех присутствующих была проведена небольшая лекция о событиях, произошедших в «Крокус сити холл», были выданы информационные материалы по действиям в случае возникновения террористических актов. После завершения лекции сработал звуковой оповещатель о необходимости покинуть помещение. Работники дома приступили к эвакуации жителей, - рассказала директор учреждения министерства соцзащиты РБ Зинаида Цыбанова.

В результате обучения было эвакуировано 26 маломобильных граждан и 6 членов семей. На эвакуацию было затрачено 10 мин 16 секунд. Было задействовано 10 работников СЖДИК.

- Подобные учения проводят в доме регулярно, поскольку практическая тренировка – это одно из важнейших мероприятий для обеспечения безопасности людей, также направленное на отработку имеющихся знаний персонала и жителей при возникновении чрезвычайной ситуации, - говорят сотрудники специализированного дома.

Бурятия эвакуация учения тренировка инвалиды маломобильные граждане Улан-Удэ

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