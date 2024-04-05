Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан
В Улан-Удэ, на базе специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой прошла внеплановая учебно-практическая тренировка по эвакуации маломобильных граждан и действиям персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Перед началом тренировки был дополнительно проведён инструктаж с работниками по правилам и порядку действий в случае возникновения ЧС.
- Мы смоделировали ситуацию следующим образом. Для привлечения большего количества человек было решено провести практическую эвакуацию в период работы парикмахеров. Для всех присутствующих была проведена небольшая лекция о событиях, произошедших в «Крокус сити холл», были выданы информационные материалы по действиям в случае возникновения террористических актов. После завершения лекции сработал звуковой оповещатель о необходимости покинуть помещение. Работники дома приступили к эвакуации жителей, - рассказала директор учреждения министерства соцзащиты РБ Зинаида Цыбанова.
В результате обучения было эвакуировано 26 маломобильных граждан и 6 членов семей. На эвакуацию было затрачено 10 мин 16 секунд. Было задействовано 10 работников СЖДИК.
- Подобные учения проводят в доме регулярно, поскольку практическая тренировка – это одно из важнейших мероприятий для обеспечения безопасности людей, также направленное на отработку имеющихся знаний персонала и жителей при возникновении чрезвычайной ситуации, - говорят сотрудники специализированного дома.
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пернатые сразу сели на гнёзда
Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе
Отмечены были проекты как взрослых, так и юных участников
Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года
Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан
Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг
Им стала учительница истории и обществознания
Они весь день кружат над городом
Их отловили на Левобережье
Автомобиль с ним направлялся из региона, где свирепствует ЗУД
Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца
Ремонт запланирован на 2025 год
Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции
В мэрии заявили, что она жизненно необходима
Особый противопожарный режим введут 8 апреля