Жительница Бурятии через суд «выбила» алименты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Отец ребёнка не оказывал никакой помощи



В пресс-службе Гусинозёрского городского суда сообщили об удовлетворении иска местной жительницы к бывшему мужу.



Жительница Селенгинского района подала в суд на экс-супруга, требуя выплаты алиментов на содержание новорождённого ребёнка в размере чуть более 16 тысяч рублей – одну величину прожиточного минимума в республике.



Требования мотивированы тем, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, источников дохода не имеет, при этом бывший супруг – отец ребёнка - не оказывает никакой материальной помощи.



Гусиноозёрский городской суд удовлетворил иск.

