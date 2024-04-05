Отец ребёнка не оказывал никакой помощи
В пресс-службе Гусинозёрского городского суда сообщили об удовлетворении иска местной жительницы к бывшему мужу.
Жительница Селенгинского района подала в суд на экс-супруга, требуя выплаты алиментов на содержание новорождённого ребёнка в размере чуть более 16 тысяч рублей – одну величину прожиточного минимума в республике.
Требования мотивированы тем, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, источников дохода не имеет, при этом бывший супруг – отец ребёнка - не оказывает никакой материальной помощи.
Гусиноозёрский городской суд удовлетворил иск.
Жительница Бурятии через суд «выбила» алименты
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