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Жительница Бурятии через суд «выбила» алименты

Жительница Бурятии через суд «выбила» алименты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Отец ребёнка не оказывал никакой помощи

В пресс-службе Гусинозёрского городского суда сообщили об удовлетворении иска местной жительницы к бывшему мужу.

Жительница Селенгинского района подала в суд на экс-супруга, требуя выплаты алиментов на содержание новорождённого ребёнка в размере чуть более 16 тысяч рублей – одну величину прожиточного минимума в республике.

Требования мотивированы тем, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, источников дохода не имеет, при этом бывший супруг – отец ребёнка - не оказывает никакой материальной помощи.

Гусиноозёрский городской суд удовлетворил иск.  
алименты

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