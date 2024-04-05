Хоры Бурятии соберутся на республиканскую ассамблею

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участники споют о БАМе



12 июня в Бурятии состоится республиканская хоровая ассамблея, посвящённая 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи.



В конкурсе примут участие вокально-хоровые коллективы общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений, организаций и предприятий, вузов, ссузов, ДШИ, домов детского творчества Бурятии по следующим номинациям: «Вокальные ансамбли», «Академические хоры», «Народные хоры», «Семейные ансамбли», «Студенческие хоры», «Детские хоры». Количество участников: хоры от 12 человек, ансамбли до 11 человек. Участие вокально-хоровых коллективов, имеющих звание «Образцовый народный художественный коллектив» и «Народный художественный коллектив» обязательно.



Для участия в хоровой ассамблее в срок до 7 июня необходимо направить в республиканский центр народного творчества заявку и пакет документов на электронную почту: ontrcnt@mail.ru.



Требования к конкурсной программе:

- произведение а капелла по своему усмотрению;

- произведение, посвящённое строительству Байкало-Амурской магистрали.



Репертуар должен соответствовать возрастным особенностям участников. Продолжительность программы не более 9 минут. Обязательным произведением для исполнения в сводном хоре является: «Бамовский вальс» и «Главное, ребята, сердцем не стареть»



Конкурсное прослушивание состоится в очном формате 11 июня в концертном зале городского дворца детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ. Гала-концерт хоровой ассамблеи и награждение состоится 12 июня на площади Советов столицы Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

