В аэропорту Улан-Удэ пассажиру вернули барсетку с деньгами

Пассажир забыл барсетку, когда проходил досмотр



Сотрудники международного аэропорта «Байкал» вернули забывчивому пассажиру барсетку с деньгами. Это произошло сегодня утром, сообщил в Telegram-канале директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.



Пассажир забыл свою сумку во время досмотра. Сотрудница аэропорта, действуя строго по инструкции, вызвала полицию. После составления акта барсетку переместили в камеру хранения.



Владелец объявился через час.



- Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи на досмотре! В случае если всё-таки такое произошло, вы можете обратиться в камеру хранения аэропорта. В камеру хранения передаются все вещи, найденные в аэропорту, - призвал Дмитрий Гармаев.

