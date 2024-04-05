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В аэропорту Улан-Удэ пассажиру вернули барсетку с деньгами

В аэропорту Улан-Удэ пассажиру вернули барсетку с деньгами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажир забыл барсетку, когда проходил досмотр

Сотрудники международного аэропорта «Байкал» вернули забывчивому пассажиру барсетку с деньгами. Это произошло сегодня утром, сообщил в Telegram-канале директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.

Пассажир забыл свою сумку во время досмотра. Сотрудница аэропорта, действуя строго по инструкции, вызвала полицию. После составления акта барсетку переместили в камеру хранения.

Владелец объявился через час.

- Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи на досмотре! В случае если всё-таки такое произошло, вы можете обратиться в камеру хранения аэропорта. В камеру хранения передаются все вещи, найденные в аэропорту, - призвал Дмитрий Гармаев.
Аэропорт "Байкал" аэропорт

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