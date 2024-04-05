В Бурятии ламы вычислили день для открытия нового дугана

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Церемония состоится в конце июля в Кижингинском районе



В Бурятии глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев установил день открытия и освящения нового Цогчен дугана Чесанского дацана в Кижингинском районе. Освящение и торжественное открытие состоится 27 июля этого года.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, Хамбо-лама принял делегацию Чесанского дацана во главе с ширээтэ-ламой Жаргалом Баировым. Путём астрологических вычислений был выведен наиболее благоприятный день для открытия и освящения Цогчен дугана.



- С ламами Чесанского дацана установили день равнай нового Цогчен дугана. Открытие будет 27 июля 2024 года, - пишет на своей странице телеграмм Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

