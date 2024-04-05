05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии ламы вычислили день для открытия нового дугана

В Бурятии ламы вычислили день для открытия нового дугана
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Церемония состоится в конце июля в Кижингинском районе

В Бурятии глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев установил день открытия и освящения нового Цогчен дугана Чесанского дацана в Кижингинском районе. Освящение и торжественное открытие состоится 27 июля этого года.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, Хамбо-лама принял делегацию Чесанского дацана во главе с ширээтэ-ламой Жаргалом Баировым. Путём астрологических вычислений был выведен наиболее благоприятный день для открытия и освящения Цогчен дугана.

- С ламами Чесанского дацана установили день равнай нового Цогчен дугана. Открытие будет 27 июля 2024 года, - пишет на своей странице телеграмм Хамбо-лама Дамба Аюшеев.
Бурятия Кижингинский район дацан буддизм Сангха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье вернулись хищные птицы
В Забайкалье вернулись хищные птицы
Общество, 05.04.2024
Пернатые сразу сели на гнёзда
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
Общество, 05.04.2024
Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Общество, 05.04.2024
Отмечены были проекты как взрослых, так и юных участников
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
Общество, 05.04.2024
Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
Общество, 05.04.2024
Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Общество, 05.04.2024
Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг
В Улан-Удэ выбрали учителя года
В Улан-Удэ выбрали учителя года
Общество, 05.04.2024
Им стала учительница истории и обществознания
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Общество, 05.04.2024
Они весь день кружат над городом
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Общество, 05.04.2024
Автомобиль с ним направлялся из региона, где свирепствует ЗУД
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
Общество, 05.04.2024
Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
Общество, 05.04.2024
Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
Общество, 05.04.2024
В мэрии заявили, что она жизненно необходима

Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Общество, 05.04.2024
Особый противопожарный режим введут 8 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^