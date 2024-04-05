В Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Мера принята из-за ухудшения погодных условий



Режим повышенной готовности введён в Иркутской области в период с 5 по 7 апреля из-за ухудшения погодных условий. Его задача – не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.



Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций определён первый заместитель губернатора области Роман Колесов. Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения; быть готовыми к возможному использованию резервных источников энергоснабжения на объектах социальной сферы; при возникновении аварийных и нештатных ситуаций обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ и информирование населения о правилах поведения при ухудшении погодных условий.



- Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области необходимо обеспечить бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области – обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



