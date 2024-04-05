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Райцентр в Бурятии накрыло жуткое зловоние

Райцентр в Бурятии накрыло жуткое зловоние
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе

Кяхтинцы забили тревогу из-за неприятного амбре на улице Рокоссовского. Они заявили, что зловоние воцарилось вдоль реки Кяхтинка – мол, местные регулярно выливают туда помои.

- Снег растаял снег и по улице невозможно пройти из-за запаха мочи. Как вы сами живёте там и дышите? – обратились к жильцам домов в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В администрации города напомнили, что выброс мусор и слив любых отходов в неположенных местах чреват штрафами. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 20 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч – для юридических лиц. На нарушителей призвали жаловаться напрямую местным властям.
жалобы мусор Кяхта

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