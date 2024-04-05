Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе
Кяхтинцы забили тревогу из-за неприятного амбре на улице Рокоссовского. Они заявили, что зловоние воцарилось вдоль реки Кяхтинка – мол, местные регулярно выливают туда помои.
- Снег растаял снег и по улице невозможно пройти из-за запаха мочи. Как вы сами живёте там и дышите? – обратились к жильцам домов в группе «Кяхта-инфо.24/7».
В администрации города напомнили, что выброс мусор и слив любых отходов в неположенных местах чреват штрафами. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 20 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч – для юридических лиц. На нарушителей призвали жаловаться напрямую местным властям.
Райцентр в Бурятии накрыло жуткое зловоние
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её ждёт масштабный ремонт
Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе
Мера принята из-за ухудшения погодных условий
Турниры стартуют 13 апреля
Соревнования проведут на горных дистанциях
Конкурс станет отбором на «Алтаргану»
Ветер усилится до 24 м/с
Турнир состоится в конце этого месяца
Заявки принимаются с 1 мая по 30 декабря
Стартует акция для неравнодушных к природе
Работы принимаются до 1 июня
Дату выхода приурочат к годовщине подвига
Коровам, овцам, козам, лошадям и оленям ставят вакцину против сибирской язвы
Завершить работы планируют в этом году
Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке