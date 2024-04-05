Проведение фестиваля запланировано на следующий месяц
В начале мая в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт межрегиональный молодёжный этнофестиваль «II Весенние народные бурятские игры». Мероприятие состоится в посёлке Усть-Ордынский.
В программе ожидаются народные игры и конкурсы. Принять участие в играх может любой желающий в возрасте до 35 лет.
Как сообщает Иркутская региональная общественная организация по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Возрождение», точные даты, место проведения и программа этнофестиваля станет известно позднее. По предварительной информации, в рамках фестиваля в однодневном формате будет определён абсолютный чемпион игры «Шагай наадан», который и станет чемпионом «II Весенних народных бурятских игр».
Возрастное ограничение: 6+.
В Усть-Ордынском округе сыграют в весенние бурятские игры
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