Там обнаружили более 60 мёртвых коров, лошадей и собак
В марте сотрудник управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывал с выездным обследованием в двух сёлах Джидинского района – Нижнем Ичетуе и Нижнем Бургалтае. Представитель ведомства решил проверить информацию о складировании там биологических отходов и трупов животных. Она подтвердилась – в населённых пунктах обнаружили более 60 мёртвых коров и быков, лошадей, баранов и собак.
Владельца по номерам бирок установить не удалось, потому отвечать перед законом будет владелец участка, на котором нашли трупы. А принадлежит он районной администрации.
Властям уже объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Мёртвых животных сожгли.
В Россельхознадзоре напомнили о необходимости соблюдения правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биоотходов, утверждённых приказом Минсельхоза РФ № 626 от 26 октября 2020 года. Их нарушение чревато штрафами – согласно части 3 статьи 10.6 КоАП РФ. Размер денежного наказания колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических, от 20 до 40 тысяч – для должностных, от 40 до 50 тысяч – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица и от 500 до 700 тысяч – для ИП.
В Бурятии два села усеяло трупами животных
Общество, Фото:
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