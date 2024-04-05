В Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному туризму

Соревнования проведут на горных дистанциях



С 12 по 14 апреля в Бурятии состоится первенство республики по спортивному туризму на горных дистанциях - ХVIII открытые республиканские соревнования памяти С.Д. Балданова. Местом проведения станет скальный массив в местности Тологой в Иволгинском районе.



К соревнованиям допускаются команды туристических клубов, коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений Бурятии, сборные команды районов республики. Возраст участников от 14 лет и старше. Состав команд по классам «А» и «Б» – 6 человек, в том числе не менее 1 женщины (девушки). Роль представителя команды может исполнять тренер, капитан или любой из участников команды. Заявки на участие направляются на электронную почту: mvv-energis@mail.ru с пометкой «Тологой», сообщает федерация спортивного туризма РБ.



Программа соревнований



12 апреля

До 22:00 - Подача заявок, работа мандатной комиссии



13 апреля

До 9:30 - Подача заявок. Работа мандатной комиссии. Жеребьёвка

9:45 – Открытие соревнований

10:00 - Старт команд классов «А» и «Б».

14:00 - Горный бег. Работа мандатной комиссии

20:00 – Костёр. Конкурс песен



14 апреля

10:00 - Старт команд классов «А» и «Б»

16:00 - Подведение итогов. Награждение победителей и закрытие соревнований



Возрастное ограничение: 6+.

