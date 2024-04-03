Два города Бурятии вошли в число городов с благоприятной городской средой

Впервые им стал Северобайкальск



В России федеральное министерство строительства рассчитало индекс качества городской среды для 1117 городов за 2023 год. По его результатам 759 городов были признаны благоприятными для проживания.



Индекс формируется раз в год на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «ДОМ.РФ». Основные методы сбора информации – государственная статистика, геоинформационные системы и дистанционное зондирование территорий. Для корректного сравнения все города распределены на 10 групп по размеру и климатическим условиям.



Для формирования результата рассматривалось шесть типов городских пространств: жильё и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Их оценивали по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.



Максимальное значение индекса качества городской среды составляет 360 баллов. Города, набравшие 181 балл и выше, относятся к городам с благоприятной городской средой. Менее 181 балла – с неблагоприятной.



Так, города Бурятии получили следующие баллы по индексу качества городской среды:

- Улан-Удэ - 191 балл;

- Северобайкальск - 185 баллов;

- Кяхта - 177 баллов;

- Гусиноозёрск - 173 балла;

- Закаменск - 167 баллов;

- Бабушкин - 161 балл.



Улан-Удэ и Северобайкальск отнесены к городам с благоприятной городской средой. Стоит отметить, что по результатам расчёта Северобайкальск впервые вошёл в число городов с благоприятной городской средой, в категории малых городов с численностью до 25000 человек. В 2018 году индекс города составлял 152 балла.



Бабушкин, Гусиноозёрск, Закаменск и Кяхта отнесены к городам с неблагоприятной городской средой, у этих городов было набрано меньше половины от максимального количества баллов.



В Иркутской области столица региона набрала 212 баллов. В список городов с благоприятной средой в области также включены Ангарск, Шелехов, Братск, Свирск и Саянск.



Среднее значение индекса качества городской среды в Российской Федерации за 2023 год составило 200 баллов при плановом значении в 198 баллов. Прирост качества городской среды составил 18%.

