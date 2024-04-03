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Два города Бурятии вошли в число городов с благоприятной городской средой

Два города Бурятии вошли в число городов с благоприятной городской средой
Общество,  Фото:индекс-городов.рф
Впервые им стал Северобайкальск

В России федеральное министерство строительства рассчитало индекс качества городской среды для 1117 городов за 2023 год. По его результатам 759 городов были признаны благоприятными для проживания.

Индекс формируется раз в год на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «ДОМ.РФ». Основные методы сбора информации – государственная статистика, геоинформационные системы и дистанционное зондирование территорий. Для корректного сравнения все города распределены на 10 групп по размеру и климатическим условиям.

Для формирования результата рассматривалось шесть типов городских пространств: жильё и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Их оценивали по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Максимальное значение индекса качества городской среды составляет 360 баллов. Города, набравшие 181 балл и выше, относятся к городам с благоприятной городской средой. Менее 181 балла – с неблагоприятной.

Так, города Бурятии получили следующие баллы по индексу качества городской среды:
- Улан-Удэ - 191 балл;
- Северобайкальск - 185 баллов;
- Кяхта - 177 баллов;
- Гусиноозёрск - 173 балла;
- Закаменск - 167 баллов;
- Бабушкин - 161 балл.

Улан-Удэ и Северобайкальск отнесены к городам с благоприятной городской средой. Стоит отметить, что по результатам расчёта Северобайкальск впервые вошёл в число городов с благоприятной городской средой, в категории малых городов с численностью до 25000 человек. В 2018 году индекс города составлял 152 балла.

Бабушкин, Гусиноозёрск, Закаменск и Кяхта отнесены к городам с неблагоприятной городской средой, у этих городов было набрано меньше половины от максимального количества баллов.

В Иркутской области столица региона набрала 212 баллов. В список городов с благоприятной средой в области также включены Ангарск, Шелехов, Братск, Свирск и Саянск.

Среднее значение индекса качества городской среды в Российской Федерации за 2023 год составило 200 баллов при плановом значении в 198 баллов. Прирост качества городской среды составил 18%. 
Бурятия Северобайккльск Улан-Удэ рейтинг

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