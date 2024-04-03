На них проведут техобслуживание
В Улан-Удэ с 3 по 10 апреля пройдут отключения электроэнергии. Света не будет из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций, сообщает администрация Железнодорожного района.
Так, будет отключено электричество по следующим адресам:
3 апреля
С 9:00 до 12:00 - ул. Заломова, 29, 38а, 39а, 46, 66-85.
С 13:00 до 17:00 - ул. Заломова, 1-66; ДНТ «Труд».
4 апреля
С 9:00 до 12:00 - СНТ «Автодорожник».
5 апреля
С 9:00 до 12:00 - частично ул. Третьякова.
С 13:00 до 16:00 - ДНТ «Орбита»; ул. Б. Лхасаранова, 43-68; ул. Орбитальная, 55-75; ул. Чудесная, 45-65; ДНТ «Орбита» 4-й проезд, 24а, 24б, 24в, 36-42.
8 апреля
С 9:00 до 12:00 - ДНТ «Орбита»; ул. Б. Лхасаранова, 1-10; ул. Орбитальная, 1-34; ул. Чудесная, 1-17, 19-29 (нечётные номера домов).
С 13:00 до 15:00 - п.502 км.
С 15:00 до 17:00 - п.502 км.
9 апреля
С 9:00 до 12:00 - ул. Л. Шевцовой, 2а.
С 13:00 до 17:00 - ул. Грушевая.
С 15:00 до 17:00 - п. Старый Зелёный, ул. Ветровая, ул. Угловая, ул. Вечерняя, ул. Звёздная, ул. Первоцветная, 2б,2в,2г.
10 апреля
С 9:00 до 12:00 - п. Зелёный, ул. Мостостроителей, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й проезды, частично Брусничный, 1-й, 2-й, 3-й проезды.
С 13:00 до 15:00 – п. Зелёный, ул. Мостостроителей, 1-й, 2-й, 6-й, 8-й, 9-й проезды, ул. Брусничная, 1-5, частично Брусничный, 1-й, 2-й, 3-й проезды.
С 15:00 до 17:00 - ул. Первоцветная, ул. Вершинная.
В Улан-Удэ из-за подстанций отключат свет
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