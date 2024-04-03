В Улан-Удэ из-за подстанций отключат свет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На них проведут техобслуживание



В Улан-Удэ с 3 по 10 апреля пройдут отключения электроэнергии. Света не будет из-за технического обслуживания трансформаторных подстанций, сообщает администрация Железнодорожного района.



Так, будет отключено электричество по следующим адресам:



3 апреля

С 9:00 до 12:00 - ул. Заломова, 29, 38а, 39а, 46, 66-85.

С 13:00 до 17:00 - ул. Заломова, 1-66; ДНТ «Труд».



4 апреля

С 9:00 до 12:00 - СНТ «Автодорожник».



5 апреля

С 9:00 до 12:00 - частично ул. Третьякова.

С 13:00 до 16:00 - ДНТ «Орбита»; ул. Б. Лхасаранова, 43-68; ул. Орбитальная, 55-75; ул. Чудесная, 45-65; ДНТ «Орбита» 4-й проезд, 24а, 24б, 24в, 36-42.



8 апреля

С 9:00 до 12:00 - ДНТ «Орбита»; ул. Б. Лхасаранова, 1-10; ул. Орбитальная, 1-34; ул. Чудесная, 1-17, 19-29 (нечётные номера домов).

С 13:00 до 15:00 - п.502 км.

С 15:00 до 17:00 - п.502 км.



9 апреля

С 9:00 до 12:00 - ул. Л. Шевцовой, 2а.

С 13:00 до 17:00 - ул. Грушевая.

С 15:00 до 17:00 - п. Старый Зелёный, ул. Ветровая, ул. Угловая, ул. Вечерняя, ул. Звёздная, ул. Первоцветная, 2б,2в,2г.



10 апреля

С 9:00 до 12:00 - п. Зелёный, ул. Мостостроителей, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й проезды, частично Брусничный, 1-й, 2-й, 3-й проезды.

С 13:00 до 15:00 – п. Зелёный, ул. Мостостроителей, 1-й, 2-й, 6-й, 8-й, 9-й проезды, ул. Брусничная, 1-5, частично Брусничный, 1-й, 2-й, 3-й проезды.

С 15:00 до 17:00 - ул. Первоцветная, ул. Вершинная.

