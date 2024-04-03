Соответствующее оборудование разместят на территории учреждения
В колонии-поселении №3 будут изготавливать тротуарную плитку, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Об этом договорились в ходе рабочей встречи руководства учреждения с представителями комбината по благоустройству Улан-Удэ.
- Директор комбината Игорь Мункуев ознакомился с производственными мощностями исправительного учреждения, где совместно с руководством колонии обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия, - отметили в пресс-службе.
Так, по итогам встречи стороны рассмотрели вопрос по размещению оборудования по производству тротуарной плитки для нужд Улан-Удэ на территории производственной зоны учреждения.
Улан-удэнская колонии будет изготавливать тротуарную плитку
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