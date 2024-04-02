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В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выдача разрешений начнётся со следующей недели

Сезон спортивной, любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь открывается на территории национального парка «Тункинский».

В нацпарке озвучили сроки спортивной и любительской охоты:

- боровая дичь – с 20 апреля по 29 апреля включительно в хозяйственной и рекреационной зонах,
- водоплавающая дичь – с 27 апреля по 6 мая включительно в хозяйственной и рекреационной зонах, за исключением поймы реки Иркут.

С 8 апреля начнут выдавать разрешения на боровую дичь, с 15 апреля - на водоплавающую дичь по адресу. Получить их можно по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. №10. 
национальный парк птицы

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