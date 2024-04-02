Выдача разрешений начнётся со следующей недели
Сезон спортивной, любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь открывается на территории национального парка «Тункинский».
В нацпарке озвучили сроки спортивной и любительской охоты:
- боровая дичь – с 20 апреля по 29 апреля включительно в хозяйственной и рекреационной зонах,
- водоплавающая дичь – с 27 апреля по 6 мая включительно в хозяйственной и рекреационной зонах, за исключением поймы реки Иркут.
С 8 апреля начнут выдавать разрешения на боровую дичь, с 15 апреля - на водоплавающую дичь по адресу. Получить их можно по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. №10.
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
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