В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А

Маршрут работает в будние дни



В Улан-Удэ на маршруте №19А «мкрн. Тулунжа – Мемориал Победы» с 3 апреля будет действовать новое расписание в будние дни.



- Это связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика в утреннее и вечернее время, - сообщили в МУП «Городские маршруты».



Отметим, в выходные дни маршрут №19А не работает.

