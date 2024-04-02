Маршрут работает в будние дни
В Улан-Удэ на маршруте №19А «мкрн. Тулунжа – Мемориал Победы» с 3 апреля будет действовать новое расписание в будние дни.
- Это связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика в утреннее и вечернее время, - сообщили в МУП «Городские маршруты».
Отметим, в выходные дни маршрут №19А не работает.
В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А
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