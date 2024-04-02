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В Бурятии завершились воздушные тренировки лесного спецназа

В Бурятии завершились воздушные тренировки лесного спецназа
Общество,  Фото:Забайкальская база авиационной охраны лесов
«Это самая лучшая работа в мире», - признался парашютист-пожарный

В Иволгинском районе Бурятии прошли тренировки специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов по прыжкам с парашютом. Такие тренировки проводятся ежегодно до начала пожароопасного сезона. На них парашютисты-пожарные оттачивают все необходимые навыки.

Перед вылетом опытные инструкторы проверяют всю экипировку и парашютную систему парашютистов, а также проводят необходимый инструктаж. Затем самолёт Ан-3 взлетает на высоту 1000 метров. Перед прыжком специалисты ждут сигнала от лётчика-наблюдателя.



- Для лётчика-наблюдателя это тоже тренировка. Ему необходимо отработать приёмы и навыки по высадке парашютистов-пожарных в заданную точку, поэтому летнаб производит все необходимые расчёты и даёт команду парашютистам на прыжок, - заместитель руководителя по лётно-производственной службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов рассказал Алексей Петров.

Парашютисты группой выполняют прыжок, выполняя завораживающие, но аккуратные вращения, которые помогают спуститься и приземлиться в обозначенное место.

После приземления, они заново укладывают парашютные системы «Лесник-3», обязательно проверяя все составляющие, а затем вновь покоряют заданные высоты. В ходе тренировки парашютисты-пожарные совершили по 12 прыжков.




- Это самая лучшая работа в мире. Кто кроме нас сможет добраться в самые удалённые местности и защитить леса от огня? Я работаю парашютистом-пожарным уже 11 лет, и очень горжусь тем, что выбрал именно эту профессию, - поделился парашютист-пожарный Хоринского авиаотделения Александр Рябенький.

Парашютно-десантная пожарная служба является своеобразным лесным спецназом, который тушат лесные пожары в самых удалённых местах республики, работает при резких перепадах высот, и на крутых склонах.

Всего в этом году будет задействовано 276 квалифицированных, прошедших теоретическую и практическую подготовку, специалистов, сообщает пресс-служба Забайкальской базы авиационной охраны лесов. 

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