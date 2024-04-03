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В Агинском округе проведут юбилейный театральный конкурс

В Агинском округе проведут юбилейный театральный конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится ближе к концу этого месяца

В Агинском Бурятском округе с 23 по 24 апреля пройдёт традиционный межмуниципальный театральный конкурс имени Даширабдана Батожабая. Юбилейный 35-й конкурс примет дворец культуры посёлка Агинское.

- В этом году праздник театра, который объединяет талантливых драматургов, самобытных актёров, режиссёров и любителей театрального искусства, посвящён Году семьи в России, - рассказали в центре развития бурятской культуры Забайкальского края.

Как и в предыдущие годы, работы участников будут оцениваться в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссёрско-постановочная группа» среди драматических коллективов, народных театров при филиалах межпоселенческих муниципальных учреждений культуры и народных театров при муниципальных межпоселенческих учреждениях культуры. Также будет присуждён специальный приз за лучшее художественное и музыкальное оформление постановок.

С положением можно ознакомиться на сайте центра.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ конкурс театр

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