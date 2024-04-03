В Агинском округе проведут юбилейный театральный конкурс

Он состоится ближе к концу этого месяца



В Агинском Бурятском округе с 23 по 24 апреля пройдёт традиционный межмуниципальный театральный конкурс имени Даширабдана Батожабая. Юбилейный 35-й конкурс примет дворец культуры посёлка Агинское.



- В этом году праздник театра, который объединяет талантливых драматургов, самобытных актёров, режиссёров и любителей театрального искусства, посвящён Году семьи в России, - рассказали в центре развития бурятской культуры Забайкальского края.



Как и в предыдущие годы, работы участников будут оцениваться в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссёрско-постановочная группа» среди драматических коллективов, народных театров при филиалах межпоселенческих муниципальных учреждений культуры и народных театров при муниципальных межпоселенческих учреждениях культуры. Также будет присуждён специальный приз за лучшее художественное и музыкальное оформление постановок.



С положением можно ознакомиться на сайте центра.



Возрастное ограничение: 6+.

