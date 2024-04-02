В районе Бурятии возводят новый мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья



В Кабанском районе Бурятии на 10 км трассы Тресково – Шергино – Оймур – Заречье продолжается ремонт моста через протоку Телья. В прошлом году строители демонтировали старый мост и приступили к возведению новых конструкций. В настоящее время идёт устройство заборных стенок. Основной объём работ запланирован в летний период. Объект введут в эксплуатацию в этом году.



Как сообщили в министерстве транспорта РБ, обследование старого моста вблизи Шергино выявило многочисленные дефекты и разрушение конструкции, поэтому в прошлом году мост закрыли на капитальный ремонт: сам мост демонтировали, на его месте установили новые опоры, пролётные строения.



- Контрактом предусмотрено устройство мостового полотна протяжённостью 9 метров, ширину проезжей части доведут до 6 метров. В настоящее время продолжается устройство заборных стенок, - рассказал Юрий Воробьев, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Также строителям предстоит устроить подходы к мосту, уложить асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки. Завершить работы планируется в этом году.

