В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»

За победу боролись 28 школьниц



29 марта в Улан-Удэ подвели итоги республиканского конкурса «Краса Юнармии Бурятии – 2024». В нём приняли участие 28 девушек из 11 районов республики и г. Улан-Удэ в двух возрастных группах 12-14 лет и 15-17 лет.



В рамках конкурса участницы показали лучшие качества юнармейца, приняв участие в следующих этапах: «Мой герой», «Мастерица», «Строевая подготовка», «Неполная разборка-сборка АК- 74», «Электронный лазерный тир», «Стрельба из пневматического оружия», «Снаряжение магазина от АК-74», «Первая помощь» и «Знатоки истории Родины».



По итогам конкурсных испытаний определились победители на каждом этапе и девушки-юнармейцы, занявшие призовые места и получившие титул «Краса Юнармии Бурятии-2024».



Возрастная категория «12-14 лет»:

1 место – Валерия Б., СОШ №58 г. Улан-Удэ;

2 место - Анна У., ЦДЮТиК МО «Тункинский район»;

3 место - Анна Ч., ДО «РЦДО» МО «Курумканский район».



Возрастная категория «15-17 лет»:

1 место – Анна Х., СОШ №8 г. Улан-Удэ;

2 место - Екатерина Б., Кабанская СОШ МО «Кабанский район»;

3 место - Баирма Д., Сосново-Озерская СОШ №1 МО «Еравнинский район.



- Я старалась показать себя с лучшей стороны, было огромное желание победить. Моя подготовка проходила во время занятий, я старалась все сделать хорошо, по максимуму без ошибок и я смогла. Спасибо тем, кто поддерживал, - поделилась Анна, одна из победительниц конкурса.



