02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»

В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
Общество,  Фото:«Юнармия» РБ
За победу боролись 28 школьниц

29 марта в Улан-Удэ подвели итоги республиканского конкурса «Краса Юнармии Бурятии – 2024». В нём приняли участие 28 девушек из 11 районов республики и г. Улан-Удэ в двух возрастных группах 12-14 лет и 15-17 лет.

В рамках конкурса участницы показали лучшие качества юнармейца, приняв участие в следующих этапах: «Мой герой», «Мастерица», «Строевая подготовка», «Неполная разборка-сборка АК- 74», «Электронный лазерный тир», «Стрельба из пневматического оружия», «Снаряжение магазина от АК-74», «Первая помощь» и «Знатоки истории Родины».

По итогам конкурсных испытаний определились победители на каждом этапе и девушки-юнармейцы, занявшие призовые места и получившие титул «Краса Юнармии Бурятии-2024».

Возрастная категория «12-14 лет»:
1 место – Валерия Б., СОШ №58 г. Улан-Удэ;
2 место - Анна У., ЦДЮТиК МО «Тункинский район»;
3 место - Анна Ч., ДО «РЦДО» МО «Курумканский район».

Возрастная категория «15-17 лет»:
1 место – Анна Х., СОШ №8 г. Улан-Удэ;
2 место - Екатерина Б., Кабанская СОШ МО «Кабанский район»;
3 место - Баирма Д., Сосново-Озерская СОШ №1 МО «Еравнинский район.

- Я старалась показать себя с лучшей стороны, было огромное желание победить. Моя подготовка проходила во время занятий, я старалась все сделать хорошо, по максимуму без ошибок и я смогла. Спасибо тем, кто поддерживал, - поделилась Анна, одна из победительниц конкурса.

Бурятия юнармия конкурс красоты конкурс школа дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, 02.04.2024
Также школьники состязались в авиамоделировании
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Общество, 02.04.2024
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги
В районе Бурятии возводят новый мост
В районе Бурятии возводят новый мост
Общество, 02.04.2024
Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
Общество, 02.04.2024
За победу боролись 28 школьниц
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Общество, 02.04.2024
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 02.04.2024
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Общество, 02.04.2024
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука
В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А
В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А
Общество, 02.04.2024
Маршрут работает в будние дни
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
Общество, 02.04.2024
Они не хотят помогать детям с уроками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^