В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла

Мотоциклы будут применять для патрулирования



Агентство лесного хозяйства Бурятии закупило четыре мотоцикла для патрулирования лесов.



- Мотоциклы мощностью 24 л/с будут отправлены на помощь лесникам в четыре лесничества. Техника необходима для быстро маневрирования по бездорожью и оперативного решения, поставленных задач, конкретно эта закупка предназначена для надзорной деятельности, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Геннадий Буянтуев.



В 2024 году на техническое оснащением лесопожарной техникой в республике выделено 126,8 млн рублей.





