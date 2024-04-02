Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО

Общество, Фото: федерация бокса России

Два спортсмена республики стали победителями соревнований



С 26 по 30 марта в Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей. Соревнования были посвящены памяти основателя АООФСО «Русь молодая» С.С. Лисунова.



Первенство ДФО собрало 167 сильнейших спортсменов из всех регионов Дальнего Востока. В соревнованиях приняли участие и спортсмены из Бурятии.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, у сборной республики 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Призёрами и победителями стали:

Первое место - Макаров Кирилл (РСШОР, тренер Цыренов У.Д.);

Первое место -Куслин Егор (СШ «Забайкалец», тренер Филин С.А., Хорхонов А.А.);

Второе место - Бальчугов Анатолий (Джидинская ДЮСШ, тренер Тасарунов Ж.Ц.);

Второе место - Хальбаев Баярто (Тункинская ДЮСШ, тренер Моглоев Ш.Т.);

Второе место - Доржиев Эрдэни (СШОР №11 – «Номто», тренер Бадмаев Ц.Ц., Чимитов Б.А.);

Третье место - Гордеев Алексей (Турунтаево, тренер Гурулев А.А.);

Третье место - Габидулин Даниил (Муйская ДЮСШ, тренер Санаров К.Б.);

Третье место - Шарапов Никита (Закаменская ДЮСШ, тренер Васильев С.И.);

Третье место - Шарин Артём (Иволгинская ДЮСШ, тренер Гапилов М.Р.);

Третье место - Максимов Слава (Еравнинское ДЮСШ, тренер Самбуев Ц.Д.);

Третье место - Паксюткин Владислав (Северобайкальское ДЮСШ, тренер Вешкурцев О.Д.).



