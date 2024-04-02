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Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами

Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги

На территории Муйского района Бурятии проводятся профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов.

- Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров, - пояснили в республиканском агентстве лесного хозяйства и Муйском лесхозе.

В связи с этим, жители Муйского района в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Граждан просят сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.
Муйский район Бурятия лесные пожары отжиг

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