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Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков

Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Общество,  Фото:управление информационной политики ИГУ
Об интересном явлении рассказали метеорологи ИГУ

Тёмно-синие облака, напоминающие грозное штормовое море, впечатлили на днях жителей Иркутска. О природе этого интересного погодного феномена рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инна Латышева.

– На мой взгляд, сегодня иркутяне стали очевидцами редкого сочетания двух видов облаков. Это кучево-дождевые и волнисто-бугристые облака. Наблюдая такие облака, вы словно смотрите на неспокойное море – разная степень освещённости и водности облака создают сильный зрительный эффект. Поэтому облака выглядят, как устрашающе-завораживающие и способны впечатлить даже опытных наблюдателей метеорологических станций, - пояснила метеоролог.

По её словам, такие облака отмечается редко, потому что для их образования необходимо благоприятное сочетание сразу нескольких факторов. Прежде всего, большого количества кинетической энергии, которую обеспечило смещение холодного атмосферного фронта, а также накопленное в потенциале тепло. Март в Иркутске был все же на 2,3°С теплее многолетней нормы. При наличии сильных нисходящих потоков и сдвигов ветра на высотах в атмосфере происходило интенсивное вертикальное и горизонтальное движение потоков воздуха. Оно создало многослойные облака, имеющие вид, как слоистых, так и кучевых форм. Нельзя не учитывать и влияние сложной орографии юга Иркутской области и самого города, усиливающего турбулизацию атмосферы.

Как сообщает управление информационной политики ИГУ, в последнее время в небе над Иркутской областью все чаще можно заметить такие облака.

- Это говорит о том, что атмосфера все больше проявляет неустойчивость, и одна из возможных причин – прохождение зон струйных течений или сильных ветров в средней и верхней тропосфере, а также увеличивающиеся по длительности и интенсивности волны тепла и холода. Однако бояться таких облаков не стоит, они в условиях сильного ветра живут недолго. Хотя для авиации они могут быть опасны, так как часто сопровождаются сильной турбулентностью, интенсивным обледенением, возможной электризацией и усиленным сдвигом ветра, - отметила Инна Латышева.

Иркутск метеорология облака погода

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