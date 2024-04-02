02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу

В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Также школьники состязались в авиамоделировании

С 27 по 28 марта в Бурятии провели открытые республиканские соревнования по авиационным свободнолетающим моделям для полёта в закрытом пространстве и беспилотным летательным аппаратам (дронрейсингу). Соревнования проводились в личном и командном зачёте по трём возрастным группам: 7-10 лет, 11-13 лет,14-17 лет.

Участие в соревнованиях приняли 12 команд: команды г. Улан-Удэ, Иволгинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов Бурятии. Всего в турнире участвовали 123 человека.

- Авиамодельный спорт – один из самых сложных и трудоёмких технических видов спорта. Прежде всего потому, что авиамодели юные моделисты проектируют и изготавливают сами, - отметила директор ресурсного центра «Созвездие» Дарима Дугарова.

Помимо соревнований, в рамках открытия участникам были продемонстрированы запуск пилотажной модели самолёта и аэробота. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия авиамодельный спорт дроны школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, 02.04.2024
Также школьники состязались в авиамоделировании
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Общество, 02.04.2024
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги
В районе Бурятии возводят новый мост
В районе Бурятии возводят новый мост
Общество, 02.04.2024
Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
Общество, 02.04.2024
За победу боролись 28 школьниц
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Общество, 02.04.2024
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 02.04.2024
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Лучники Бурятии завоевали 2 медали в Казахстане
Общество, 02.04.2024
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука
В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А
В Улан-Удэ изменили расписание маршрута №19А
Общество, 02.04.2024
Маршрут работает в будние дни
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
Общество, 02.04.2024
Они не хотят помогать детям с уроками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^