Также школьники состязались в авиамоделировании
С 27 по 28 марта в Бурятии провели открытые республиканские соревнования по авиационным свободнолетающим моделям для полёта в закрытом пространстве и беспилотным летательным аппаратам (дронрейсингу). Соревнования проводились в личном и командном зачёте по трём возрастным группам: 7-10 лет, 11-13 лет,14-17 лет.
Участие в соревнованиях приняли 12 команд: команды г. Улан-Удэ, Иволгинского, Кижингинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского районов Бурятии. Всего в турнире участвовали 123 человека.
- Авиамодельный спорт – один из самых сложных и трудоёмких технических видов спорта. Прежде всего потому, что авиамодели юные моделисты проектируют и изготавливают сами, - отметила директор ресурсного центра «Созвездие» Дарима Дугарова.
Помимо соревнований, в рамках открытия участникам были продемонстрированы запуск пилотажной модели самолёта и аэробота. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, Фото:
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