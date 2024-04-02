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Иркутск проведёт общегородской субботник

Иркутск проведёт общегородской субботник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится 20 апреля

В Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. К мероприятиям будут привлечены представители ТОС, управляющих компаний, детских садов, школ, средних специальных и высших учебных заведений, садоводств, гаражных кооперативов, общественных и коммерческих организаций, а также все желающие.

– В этом году в администрацию Иркутска обратилось большое количество предприятий, ранее не принимавших участие в субботнике, для которых в ближайшее время будут определены территории для уборки, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Собранный мусор участники смогут на безвозмездной основе вывезти на полигон, где будет подготовлено место для 6,45 тысячи тонн отходов. К наведению порядка смогут присоединиться и горожане: у каждого есть возможность выйти на общегородской субботник 20 апреля (0+). Инвентарь для уборки будет предоставлен бесплатно.

В рамках месячника запланирована уборка общественных территорий, формовочная обрезка деревьев, ямочный ремонт дорог, покраска ограждений, очистка фасадов зданий от рекламы и загрязнений.

За месяц планируют привести в порядок особо охраняемые территории, такие как Сад Томсона, Синюшина гора, Кайская роща. Состоится уборка береговых зон рек Ангара, Ушаковка, Иркут, городских лесов в микрорайоне Юбилейном, на улице Дорожной, а также Ершовского водозабора.

- Часть мероприятий уже началась: приступили к помывке дорожных ограждений, знаков, опор освещения, остановочных пунктов, памятников. Данные работы будут продолжены, - пояснили в администрации Иркутска.

Иркутск субботник

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