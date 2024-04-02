02 апреля

01 апреля

Популярное

В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм

В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей

С 4 апреля в Бурятии начнётся приём заявок на конкурс грантов «Агротуризм» на 2025 год. Приём продлится до 15 мая 2024 года включительно.

Грант в размере до 10 миллионов рублей предоставляется однократно на реализацию проекта по развитию сельского туризма. Средства гранта можно направить:
- на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объекты проката;
- на подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;
- на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря;
- на проведение работ по благоустройству территорий.

Заявки, материалы и пакет документов принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс туризм сельские поселения агротуризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
В Калмыкии начали восстанавливать деградированные пастбища
Общество, 02.04.2024
Пески закрепляют с помощью многолетнего ветвистого кустарника
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
Общество, 02.04.2024
Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Стартовал отбор фильмов на всебурятский фестиваль
Общество, 02.04.2024
Объявлен приём заявок на конкурс кино к «Алтаргане»
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Над Иркутском наблюдали редкое сочетание видов облаков
Общество, 02.04.2024
Об интересном явлении рассказали метеорологи ИГУ
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
В нацпарке в Бурятии открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Общество, 02.04.2024
Выдача разрешений начнётся со следующей недели
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
В Бурятии прошли соревнования по дронрейсингу
Общество, 02.04.2024
Также школьники состязались в авиамоделировании
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Задымления на севере Бурятии не связаны с лесными пожарами
Общество, 02.04.2024
В лесах Муйского района проводятся профилактические отжиги
Жительница Улан-Удэ работала посудницей с липовой медкнижкой
Общество, 02.04.2024
Женщину приговорили к трём месяцам ограничения свободы
В районе Бурятии возводят новый мост
В районе Бурятии возводят новый мост
Общество, 02.04.2024
Вблизи Шергино идёт капитальный ремонт моста через протоку Телья
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
В Бурятии выбрали «Красу Юнармии»
Общество, 02.04.2024
За победу боролись 28 школьниц
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Боксёры Бурятии выиграли 11 медалей на первенстве ДФО
Общество, 02.04.2024
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Ориентировщик из Бурятии стал призёром всероссийских соревнований
Общество, 02.04.2024
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^