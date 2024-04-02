Конкурсанты могут получить на проект до 10 миллионов рублей
С 4 апреля в Бурятии начнётся приём заявок на конкурс грантов «Агротуризм» на 2025 год. Приём продлится до 15 мая 2024 года включительно.
Грант в размере до 10 миллионов рублей предоставляется однократно на реализацию проекта по развитию сельского туризма. Средства гранта можно направить:
- на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объекты проката;
- на подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения;
- на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря;
- на проведение работ по благоустройству территорий.
Заявки, материалы и пакет документов принимаются в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии раздадут гранты на сельский туризм
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