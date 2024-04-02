02 апреля

01 апреля

Популярное

В Советском районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества

В Советском районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества
Общество,  Фото:pixabay.com
Света не будет на Левом берегу

В Советском районе Улан-Удэ со 2 по 5 апреля будет отключена электроэнергия. Об этом сообщили в администрации района.

Света не будет в связи с проведением плановых работ. Электричество отключат по следующему графику:



Улан-Удэ отключения света Советский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Блогеры отправились в сложнейшее автопутешествие по БАМу
Блогеры отправились в сложнейшее автопутешествие по БАМу
Общество, 02.04.2024

Они «раскатают» маршрут для туристов

В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику
В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику
Общество, 02.04.2024
Местным жителям произвели перерасчёт на 23 тысячи
В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов
В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов
Общество, 02.04.2024
Нарушителям придётся раскошелиться на 500 рублей
В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда
В Бурятии сельчане боятся не дождаться новой школы за полмиллиарда
Общество, 02.04.2024
Кижингинцев обеспокоило, что СОШ в райцентре могут не достроить
В Бурятии рассказали, как ловкие горные козлы преодолевают крутые склоны
В Бурятии рассказали, как ловкие горные козлы преодолевают крутые склоны
Общество, 02.04.2024
Специалисты объяснили, почему они не падают с высоты
В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
В СНТ и ДНТ Улан-Удэ отключат свет
Общество, 02.04.2024
Это затронет дома в Октябрьском районе
В Бурятии под покровом ночи искали пропавшего ребёнка с собакой
В Бурятии под покровом ночи искали пропавшего ребёнка с собакой
Общество, 02.04.2024
Он прошагал 20 километров до соседнего посёлка
В парках Улан-Удэ появились таблички на русском и бурятском языках
В парках Улан-Удэ появились таблички на русском и бурятском языках
Общество, 02.04.2024
Надписи напоминают горожанам правила пользования 
В Бурятии завершился клубный турнир по панкратиону
В Бурятии завершился клубный турнир по панкратиону
Общество, 02.04.2024
Обладателями золотых медалей стали 8 спортсменов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^