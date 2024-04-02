Света не будет на Левом берегу
В Советском районе Улан-Удэ со 2 по 5 апреля будет отключена электроэнергия. Об этом сообщили в администрации района.
Света не будет в связи с проведением плановых работ. Электричество отключат по следующему графику:
В Советском районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества
Общество, Фото:
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