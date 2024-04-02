Нарушителям придётся раскошелиться на 500 рублей
В администрации Улан-Удэ напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги.
Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей
Очередной такой рейд устроили недавно на улице Иволгинская. Сотрудники ГИБДД и администрации Советского района проверили шесть большегрузных машин. Никаких нарушений они не выявили. Подобные рейды проводятся в городе регулярно.
В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов
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